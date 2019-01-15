МЕНЮ
Twitter
﻿ 54
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16.01.2019  

Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД

16.01.2019  

Информация о покушении на Путина в Сербии оказалась ложной

16.01.2019  

США предупредили молдавские власти о невыполненных рекомендациях по проведению выборов

16.01.2019  

Российский чиновник возмутился дешевизной электроэнергии в России и предложил повысить тариф «для богатых»

16.01.2019  

Нацбанк Молдовы может отказаться от доллара в пользу евро

15.01.2019  

Британский парламент проголосовал против «Брексита»
все новости

Российский чиновник возмутился дешевизной электроэнергии в России и предложил повысить тариф «для богатых»

Опубликовано : 16 январь 2019 г. 16:09 | Просмотров: 351 | Категория: Мир

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что низкие цены на электроэнергию в России являются причиной расточительности и неэффективного расходования энергии.

Об этом чиновник заявил в ходе Гайдаровского форума, отметив, что цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире.

«Так получилось по двум причинам. Одна причина — девальвации рубля. Вторая — антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешевое, экономить незачем», — сказал чиновник, добавив, что «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности».

В этой связи Чубайс подчеркнул, что дальнейшее снижение цены будет вести к отрицательному результату — росту неэффективного расходования. «Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену? К ответу на этот вопрос необходимо подойти взвешенно. Россия — страна бедная. Значительная часть населения в стране живет бедно либо очень бедно... С плеча решить задачу повышения цены неправильно», — заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Он считает, что выходом из этой ситуации могло бы стать решение, при котором расходы были бы переложены на более состоятельную часть общества. Эта мера покажется болезненной тем, кому придется платить больше, — «богатым», однако иного выхода нет, уверен глава «Роснано».

Анатолий Чубайс известен в России, как «отец грабительской приватизации». При президенте Борисе Ельцине, в 1991-1994 г.г., он был председателем Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом. В этот же период, в 1992-1994 г.г., он был еще и вице-премьером. В 1996-1997 г.г., Чубайс был Руководителем Администрации президента, а с марта 1997 по март 1998 года он вновь был вице-премьером правительства России. Несмотря на свою крайнюю непопулярность в народе, Чубайу удается сохраниться в российском чиновничестве: с 2008 года, уже во времена путинской России, Анатолий Чубайс назначен генеральным директором государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано).


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Информация о покушении на Путина в Сербии оказалась ложной

Информация о покушении на Путина в Сербии оказалась ложной ...

Просмотров: 191
Российский чиновник возмутился дешевизной электроэнергии в России и предложил повысить тариф «для богатых»

Российский чиновник возмутился дешевизной электроэнергии в России и предложил повысить тариф «для богатых» ...

Просмотров: 351
Британский парламент проголосовал против «Брексита»

Британский парламент проголосовал против «Брексита» ...

Просмотров: 1000
Правительство России увидело вред в длительных зимних праздниках

Правительство России увидело вред в длительных зимних праздниках ...

Просмотров: 415
Более половины россиян выступает за отставку правительства Медведева

Более половины россиян выступает за отставку правительства Медведева ...

Просмотров: 630
Посол США в Германии спровоцировал обострение отношений между ФРГ и США

Посол США в Германии спровоцировал обострение отношений между ФРГ и США ...

Просмотров: 515
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8673
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 31694
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31500
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10289
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46293
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25227
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20531
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17575
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15703
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14255
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 14133
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13348
ВЛАСТЬ
Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД

Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД

16.01.2019  США предупредили молдавские власти о невыполненных рекомендациях по проведению выборов
16.01.2019  Нацбанк Молдовы может отказаться от доллара в пользу евро
15.01.2019  Власти терроризируют подписавшихся за кандидата от оппозиции в Ниспоренском округе
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (59)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker