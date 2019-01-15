Российский чиновник возмутился дешевизной электроэнергии в России и предложил повысить тариф «для богатых» ...

Об этом чиновник заявил в ходе Гайдаровского форума, отметив, что цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире.

«Так получилось по двум причинам. Одна причина — девальвации рубля. Вторая — антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешевое, экономить незачем», — сказал чиновник, добавив, что «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности».

В этой связи Чубайс подчеркнул, что дальнейшее снижение цены будет вести к отрицательному результату — росту неэффективного расходования. «Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену? К ответу на этот вопрос необходимо подойти взвешенно. Россия — страна бедная. Значительная часть населения в стране живет бедно либо очень бедно... С плеча решить задачу повышения цены неправильно», — заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Он считает, что выходом из этой ситуации могло бы стать решение, при котором расходы были бы переложены на более состоятельную часть общества. Эта мера покажется болезненной тем, кому придется платить больше, — «богатым», однако иного выхода нет, уверен глава «Роснано».

Анатолий Чубайс известен в России, как «отец грабительской приватизации». При президенте Борисе Ельцине, в 1991-1994 г.г., он был председателем Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом. В этот же период, в 1992-1994 г.г., он был еще и вице-премьером. В 1996-1997 г.г., Чубайс был Руководителем Администрации президента, а с марта 1997 по март 1998 года он вновь был вице-премьером правительства России. Несмотря на свою крайнюю непопулярность в народе, Чубайу удается сохраниться в российском чиновничестве: с 2008 года, уже во времена путинской России, Анатолий Чубайс назначен генеральным директором государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано).