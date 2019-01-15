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США предупредили молдавские власти о невыполненных рекомендациях по проведению выборов

Опубликовано : 16 январь 2019 г. 20:02 | Просмотров: 689 | Категория: Власть

Вашингтон призвал молдавские власти обеспечить проведение свободных и справедливых парламентских выборов.

Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Госдепартамента США, посвященном проведению запланированных на 24 февраля парламентских выборов в Молдове.

Как отмечается в документе, «Соединенные Штаты призывают молдавские власти принять все необходимые меры для обеспечения свободного и справедливого избирательного процесса и прозрачного исхода, который учитывает волю молдавских избирателей».

В этой связи Вашингтон напомнил молдавским властям, что до сих пор Кишиневом остались невыполненными предыдущие рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

«Мы призываем правительство выполнить предыдущие рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для Молдовы, которые остаются невыполненными», - подчеркивается в пресс-релизе.

«Местные и национальные власти должны обеспечить, чтобы кандидаты могли регистрироваться для участия в выборах и проводить свои кампании, не опасаясь преследований или физической расправы. СМИ должны обеспечивать равный доступ ко всем кандидатам и подходить к их освещению на справедливой, сбалансированной и беспристрастной основе, в соответствии с законодательством Республики Молдова о СМИ», - говорится в пресс-релизе госдепа США, заверившего, что Соединенные Штаты продолжат помогать молдавскому народу в построении процветающего и демократического будущего.

Парламентские выборы в Молдове намечены на 24 февраля и пройдут на фоне полного контроля над Центризбиркомом, а также всеми ветвями власти, включая судебную, со стороны правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.


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