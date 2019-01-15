Информация о покушении на Путина в Сербии оказалась ложной ...

В спецслужбе Сербии опровергли появившуюся в среду информацию о готовящемся покушении на президента России Владимира Путина в ходе его визита в Сербию.

Задержание в Сербии боевика Армина Алибашича не имеет никакого отношения к предстоящему визиту Владимира Путина в Белград. Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах республики.

В то же время, в Кремле сообщили, что спецслужбы Сербии гарантируют безопасность президента России Путина на время его официального визита в Сербию. Так прокомментировал сообщения СМИ о предотвращении покушения на российского лидера его помощник Юрий Ушаков,

Ранее издание Blic написало, что в городе Нови-Пазар задержали двадцатиоднолетнего Армина Алибашича, подозреваемого в подготовке теракта. В рюкзаке у радикала находилось пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.

После этого в доме террориста в селе Букреш прошел обыск, в ходе которого у него нашли флаги запрещенной в России организации «Исламское государство» и пропагандистские материалы, а также химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.

Сразу после этого, сербские СМИ распространили информацию, что задержанный боевик готовил покушение на президента России. Официального подтверждения со стороны правоохранительных органов эта версия так и не получила.

Визит Путина в Сербию запланирован на 17 января.