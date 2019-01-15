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Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД

Опубликовано : 16 январь 2019 г. 21:42 | Просмотров: 996 | Категория: Власть

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по ложному доносу после того, как предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза, подвергается властями пыткам и унизительному обращению в тюрьме.

Об этом сообщили в среду адвокаты Георгия Петика, озвучив ряд доказательств расправы над ним.

Как отмечают адвокаты, жизнь и здоровье Георгия Петика, обвиняемого в изнасиловании, «находится под угрозой из-за физического давления, которое оказывается на него в пенитенциарном учреждении».

«Методы психологического давления, которые ранее принималась по отношению к Георге Петику, не оказали ожидаемого эффекта, поэтому теперь он подвергается физическому воздействию», - заявила адвокат Анжела Истрате.

В этой связи она отметила, что «Георгий Петик перевозится в дни судебных заседаний голодным». «Он находится в тяжелом состоянии. Ему дважды вызывали скорую помощь в бельцком суде и один раз – в суд Оргеева, а вчера скорая была вызвана в пенитенциар в Резине. Судебные инстанции не отреагировали на просьбы стороны защиты о транспортировке Петика в больницу для обследования, несмотря на то, что в тюрьме нет необходимого специалиста», - подчеркнула Истрате, отметив, что несмотря на это, власти всячески нарушают его фундаментальные права, отказывая в квалифицированном лечении.

Другим подтверждением издевательства, которому подвергнут Петик со стороны властей в процессе получения Справки о неподкупности, позволяющей ему баллотироваться в депутаты.

Адвокат сообщил, что 15 января, в 05.30, Петик был тайно эскортирован в Кишинев из Резинской тюрьмы. Он даже не знал, куда его вывозят, его держали в машине во дворе рядом с Национальным агентством по неподкупности. Позже, сотрудник Агентства пришел к машине и передал Справку в полицейскую машину, в которой находился Гергий Петик. «Обращаю внимание, что по решению суда, Георгий Петик должен был быть доставлен в Национальное агентство по неподкупности с 15 по 18 января в интервале времени между 13.00 - 15.00 часами», - отметила адвокат.

Бывший офицер-пограничник категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Ранее Георгий Петик раскрыл в соцсетях факт контрабанды через Прут 570 коробок с 285 упаковками сигарет. Он тогда сообщил, что в этой и других схемах задействованы не только руководители региональных подразделений Пограничной полиции, но и руководство Министерства внутренних дел.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA.


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