Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого ...

(ВИДЕО) Молдавские прокуроры вошли в преступный сговор с одним из наркобаронов, входящих в окружение олигарха Владимира Плахотнюка, с целью получения ложных показаний в отношении лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Ренато Усатый сообщил об этом в своем видеообращении из Мюнхена, уточнив, что речь идет о сговоре прокуроров с известным авторитетом криминального мира «Борманом». Усатый ранее заявлял, что когда зарубежные правоохранители готовились арестовать «Бормана», он был предусмотрительно упрятан Плахотнюком в молдавскую тюрьму в сентябре 2017 года, с целью скрыть всю схему контролируемых властями Молдовы поставок наркотиков из Латинской Америки через Европу в Россию.

По словам Усатого, прокуроры обрабатывают «Бормана» с целью записать на видео подготовленный ими текст, в котором сказано, что якобы все последние годы наркотики из Европы в Россию поставлялись под руководством Усатого.

Ранее уже сообщалось, что «Борман» вместе с депутатом Демпартии Константином Цуцу фигурирует в уголовном деле по убийству одного из лидеров криминального мира в Оргееве. После того убийства, «Борман» был внезапно освобожден, несмотря на заключение экспертизы о причастности к убийству и Цуцу, и «Бормана».