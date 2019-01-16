Аэрофлот отказывается летать на Дальний Восток без субсидий ...

Дальневосточный регион России останется без авиасообщения с Москвой и Санкт-Петербургом поле того, как «Аэрофлот» использовал все государственные субсидии для полетов на Дальний Восток.

Авиакомпания официально сообщила о приостановке бронирования мест на рейсы в этот регион России, а также внутри Дальневосточного Федерального округа.

Деньги на субсидируемые полеты закончились в среду, 16 января, уточнили в компании.

«В связи с освоением лимита государственных субсидий «Аэрофлот» обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж», - говорится в заявлении «Аэрофлота».

Как сообщает РБК, в конце ноября «Аэрофлот» отправлял заявку в Росавиацию, в которой запрашивал на 2019 год субсидии на сумму 2,0923 млрд руб.

Программа субсидированных перевозок предоставляет право летать по низким тарифам в эконом-классе в города Дальнего Востока из Москвы и внутри самого региона для ряда категорий российских граждан.