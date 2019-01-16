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Турция выступает за пересмотр Дейтонского соглашения по Боснии

Опубликовано : 17 январь 2019 г. 10:24 | Просмотров: 328 | Категория: Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал пересмотреть мирные соглашения с 1995 года, завершивших войну в Боснии.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, находщейся в Анкаре с официальным визитом.

По словам турецкого президента, это соглашение «не отвечает нуждам Боснии, оно должно быть пересмотрено».

«ООН должна вмешаться и сделать важный шаг к пересмотру Дейтонских соглашений», - цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Боснии. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года.

Согласно документу, государство Босния и Герцеговина (БиГ) состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).


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