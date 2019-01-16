Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью ...

После того, как Национальный орган по неподкупности признал «абсолютно неподкупным» осужденного по делу о краже миллиарда Илана Шора, мэр города Рышканы Виктор Богатько получил такую же справку о неподкупности, только с указанием, что согласно Регистру Национальной инспекции по пробации он «осужден по ст. 326 Уголовного Кодекса».

Примечательно, что, как и в случае с Шором, это уголовное дело находится на этапе обжалования в Апелляционной палате. В то же время, в выданном Шору документе нет ни одной отметки о том, что он осужден по одному из самых резонансных дел не только в Молдове, но и за рубежом.

Как уточнил для телеканала TV8 пресс-секретарь Национального органа по неподкупности Виктор Мошолаг, эти замечания были включены в справку на основании полученной от Министерства юстиции информации.

Судя по этому документу и по заявлению чиновника, в Регистре Национальной инспекции по пробации при минюсте отсутствует какая-либо информация о судимости Шора.

Обращает на себя внимание и тот факт, что выдача справки о неподкупности для осужденного по делу о краже миллиарда долларов Илан Шора заняла минимальное время. В то же время, выдвинувшийся по Рышканскому одномандатному округу представитель «Нашей партии», мэр города Рышканы Виктор Богатько получил этот документ более чем через месяц после запроса.

Ранее уже сообщалось, что Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года. Несмотря на это, Шор, пользующийся протекцией молдавских властей, не просто находится на свободе, но и свободно выезжает за границу Молдовы.