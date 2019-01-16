Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора ...

Об этом сообщил в соцсетях автор иска, лидер партии «Наш дом - Молдова» Григорий Петренко.

Петренко опубликовал постановление судьи Галины Чобану о возврате иска. Поводом для такого решения является отсутствие ответа Национального органа по неподкупности на предварительное заявление истцов об отмене указанных справок о неподкупности.

«Несмотря на то, что иск имеет непосредственное отношение к выборам, а ЦИК привлекается в качестве третьей стороны, суд не рассмотрел иск по существу в течение 5 дней, а решил затянуть его рассмотрение, выгораживая тем самым Шора и Плахотнюка.

Абсурдность ситуации заключается в том, что, игнорируя предусмотренный законом 5-дневный срок, иск об отмене сертификата о неподкупности может быть рассмотрен молдавским плахосудием уже после выборов.

А ведь отмена сертификата о неподкупности Шора или Плахотнюка ведёт к аннулированию регистрации избирательного конкурента на выборах», - написал Петренко, отметив, что «именно поэтому судебное заседание стараются перенести на поствыборный период».

В этой связи Григорий Петренко заявил, что на этом примере продемонстрировано еще раз «как эти бандиты во власти будут прикрываться судебными решениями своих карманных судей».

Иск был подан 11 января, после того, как обвиненный парламентом в серьезных проблемах с законом и неподкупностью олигарх Владимир Плахотнюк, а также осужденный по делу о краже миллиарда долларов Илан Шор получили справки о неподкупности.

Тогда, подавая иск, Петренко написал: «Теперь внимательно следим за действиями плахосудия по выгораживанию Шора и Плахотнюка!».