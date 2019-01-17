Террористы объявили о причастности к взрыву дома в Магнитогорске ...

Информация о причастности запрещенной в России организации «Исламское государство» распространена порталом Al-Naba спустя почти три недели после взрыва в Магнитогорске, где погибли 39 человек.

Как сообщает РБК, информация об этом опубликована в используемом для распространения сообщений запрещенной в России ИГ еженедельнике Al-Naba. Сообщение, в котором упоминается взрыв в Магнитогорске, содержится в последнем выпуске еженедельника. В нем со ссылкой на источник сообщается, что взрыв был терактом.

Ранее Al-Naba уже использовался для публикации сообщений ИГ. Так, в ноябре 2017 года CNN со ссылкой на еженедельник сообщал об ответственности террористической группировки за преднамеренный наезд на пешеходов в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.

Сразу после взрыва, российские власти сообщили, что следователи отрабатывают все версии произошедшего, однако подтверждения версии о теракте у них нет.

Взрыв в десятиэтажном доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушился подъезд, погибли 39 человек. Из-под завалов удалось спасти 18 жильцов. По версии следствия, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.