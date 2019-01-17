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Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Опубликовано : 18 январь 2019 г. 11:24 | Просмотров: 4073 | Категория: Власть

Руководитель оркестра «Лэутарий» Николай Ботгрос, поддержавший правящую Демпартию на выборах и выставивший свою кандидатуру в качестве «независимого» кандидата, получил участок земли.

Решение об этом было принято в пятницу на заседании правительства. Переданный бесплатно участок площадью 0,2754 га принадлежал Дворцу культуры железнодорожников.

Постановлением правительства определено, что оркестр имеет право строить на нем «объект социально-культурного назначения с жилыми и коммерческими помещениями».

Примечательно, что в этом же решении указывается на то, что у поддержавших Демпартию артистов нет собственных финансов на освоение проекта, а для этого будут привлечены найденные еще в 2016 году частные партнеры.

Ранее Николай Ботгрос публично выступил в поддержку кандидатуры действующего премьер-министра Павла Филипа на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, он выставил свою кандидатуру в качестве «независимого кандидата» по Кантемирскому одномандатному округу.


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