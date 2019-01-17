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Лидер Приднестровья выступил за чехо-словацкий вариант развода между Кишиневом и Тирасполем

Опубликовано : 18 январь 2019 г. 19:33 | Просмотров: 464 | Категория: Страна

Об этом приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил по итогам проведенных в Тирасполе переговоров с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Свое видение дальнейших перспектив процесса окончательного приднестровского урегулирования Красносельский обозначил во время «выхода к прессе» по окончанию переговоров с Действующим председателем ОБСЕ.

По мнению Вадима Красносельского, примером «бархатного развода» между Кишиневом и Тирасполем  может стать развод между Чехией и Словакией в 1993 году. К этому финалу, - считает Красносельский, необходимо прийти в ходе продолжения «положительного диалога».

«Вопрос о Чехии и Словакии в 1993 году во многом так и был решен, а что сейчас мешает двум народам жить рядом? Ничего! Поэтому главное - сохранить мир, на что мы и нацелены», - отметил Вадим Красносельский.

Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак находится с визитом в Молдове. До своей встречи с лидером Приднестровья, он провел встречу с занимающим должность президента Молдовы Игорем Додоном.

Законодательное оформление разделения Чехо-Словацкой федерации на независимые Чехию и Словакию начался 17 ноября 1992 года, когда Национальный совет Словакии и Чешский национальный совет рекомендовали в срочном порядке рассмотреть документ, который законодательно закрепил бы распад единого государства чехов и словаков. 25 ноября парламент ЧСФР принял Закон о прекращении существования чехословацкой федерации с 31 декабря 1992 года. За его принятие голосовали 92 депутата из 150. Для принятия закона требовалось 90 голосов.


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