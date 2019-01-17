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В России разгорается межрегиональный скандал на тему списания долгов за газ

Опубликовано : 18 январь 2019 г. 21:32 | Просмотров: 343 | Категория: Мир

После того, как суд Грозного вынес решение о списании долга за газ в размере 9 миллиардов рублей жителям Чечни, с подобными обращениями вышли депутаты Чувашии и Смоленской области.

Принятое 16 января Грозненским судом решение о списании «безнадежной к взысканию задолженности» населения за газ, вызвало широкий резонанс в российских регионах.

В пятницу, депутаты Госсовета Чувашской республики и Смоленской областной думы обратились в местные прокуратуры с просьбой о проверке возможного списания долгов населения за газ по аналогии с принятым в Чечне решением.

Как заявил автор запроса в прокуратуру, чувашский депутат Константин Степанов, в Чувашии долг населения за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" в третьем квартале 2018 года составил около трех миллиардов рублей, «что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе».

«Коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны ... смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом», - заявил радиостанции "Говорит Москва" инициатор другого аналогичного запроса, депутат Смоленской областной думы Андрей Шапошников. При этом он признался, что «не очень верит» в то, что «чеченская практика будет распространяться на другие субъекты». По мнению местного депутата, это решение касаемо Грозного могло быть принято на федеральном уровне.

Кроме того, в обращениях местных депутатов указывается, что «в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой».

В среду, суд города Грозного принял решение о списании долгов населения за газ на основании требований чеченской прокуратуры, согласно которой действия газовиков по массовому предъявлению требований о погашении долгов «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления». Прокуроры также аргументировали свою позицию тем, что поставщик газа виновен в сложившейся ситуации еще и потому, что незаконно бездействовал и не провел списание в установленном порядке «нереальной к взысканию задолженности».


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