Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах ...

(ВИДЕО) Мэр города Рышкан Виктор Богатько заявил, что в его случае власти нарушили все возможные нормы права, преднамеренно и под надуманными причинами запрещая ему выдвигать свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах.

Богатько заявил на проведенной в пятницу пресс-конференции, что Национальный орган по неподкупности самовольно решил, что мэр от оппозиционной партии не имеет права на участие в парламентских выборах.

Мэр, являющийся членом оппозиционной «Нашей партии», представил сертификат о неподкупности, в котором, в части «информация о действующих запретах на замещение публичных должностей» указано, что Богатько «был осужден по ст. 326 Уголовного кодекса».

В этой связи он отметил, что в решении суда первой инстанции, о котором идет речь, вообще нет упоминания о каких-либо ограничениях или запретах на замещение публичных должностей. Это подтверждает, как и копия решения суда, так и тот факт, что Богатько является до сих пор мэром города Рышканы. Более того, дело находится на этапе апелляции и еще не вступило в законную силу.

Более того, Богатько подчеркнул, что в нарушение закона он ожидал получения указанного документа более месяца, а не 15 дней, как это предусматривает законодательство. По словам Богатько, таким образом власти помешали ему быть зарегистрированным в ЦИК вместе с коллегами из «Нашей партии».

«15 января мне сказали, что мой сертификат готов, но в связи с тем, что некоторых данных нет и нет специалиста, который занимался моим делом, документ будет выдан на следующий день. 16 января я получил сертификат о неподкупности, датируемый 15 января. Мне отказали в возможности зарегистрироваться вместе со всеми моими товарищами», — добавил он.

Тем не менее, Богатько заверил своих избирателей, что документы о его регистрации в любом случае будут поданы в окружной избирательный совет для участия в выборах в качестве кандидата в Рышканском одномандатном округе. Кроме того, он подчеркнул, что также будет включен в партийный список «Нашей партии» для участия в выборах в общенациональном округе.