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Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок

Опубликовано : 19 январь 2019 г. 16:30 | Просмотров: 517 | Категория: Власть

Спустя день, после того, как правительство Демпартии разрешило Николаю Ботгросу заняться строительством квартир в центре Кишинева, оркестр «Лэутарий» дает концерт в Аризоне.

В этом американском городе, а также в соцсетях, развешаны афиши о проведении концерта Оркестра «Лэутарий», во главе с «независимым» кандидатом Николаем Ботгросом. Как указано в афише, артист, поддержавший политику Демпартии «За Молдову», выступает под эгидой фонда «Румынское культурное наследство».

Как сообщили агентству проживающие в США граждане Молдовы, цена билетов на концерт от 85 долларов.

Вместе с Ботгросом, в концерте примут участие и еще несколько молдавских и румынских артистов.

Ранее уже сообщалось, что в пятницу правительство Павла Филипа, разрешило руководителю оркестра «Лэутарий» Николаю Ботгросу, поддержавшему недавно правящую Демпартию на выборах и выставившему свою кандидатуру в качестве «независимого» кандидата, заняться строительством квартир в центре Кишинева.

Переданный Ботгросу бесплатно участок площадью 0,2754 га принадлежал Дворцу культуры железнодорожников.

Постановлением правительства определено, что оркестр имеет право строить на нем «объект социально-культурного назначения с жилыми и коммерческими помещениями».

Николай Ботгрос публично выступил в поддержку кандидатуры действующего премьер-министра Павла Филипа на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, он выставил свою кандидатуру в качестве «независимого кандидата» по Кантемирскому одномандатному округу.


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