Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением ...

Об этом заявил бывший исполнительный секретарь ЦК Партии коммунистов Юрий Мунтян в эфире телеканала JurnalTV.

Мунтян отметил, что совершенно ошибочным является расхожий в Молдове стереотип, согласно которому, «если молдавская партия выступает за какие-то особо тесные или братские отношения с Россией, то она обязательно левая». «Это совсем не так!», - подчеркнул Юрий Мунтян, добавив, что в Молдове могут быть и левые партии про-европейского толка.

«Наверное, такое разделение на левых и правых навязано средствами массово информации, агитпропом правящей Демпартии для упрощения и для введения в заблуждение избирателей», - заявил Мунтян.

Кроме того, по его мнению, в действиях называющей себя левой партии Додона напрочь отсутствуют и признаки борьбы с правящим режимом. В этой связи он обратил внимание на сотрудничество Додона с правящей партией в деле утверждения судей или смешанной избирательной системы, которая способствует закреплению во власти партий олигархического порядка.

«Додон участвовал в церковных мероприятиях, в каких-то постоянных коллективных молебнах на Афоне. Я с трудом представляю себе левого политика, который бы вел себя, как тот же Додон. Ведь левый политик - это не только про социальную справедливость, но и про просвещение, прогресс, критический научный подход. При всем моем уважении к религии, как способу осмысления мира, его принятия, я с трудом представляю себе европейского левого политика, которые стоял бы в колено-локтевой позе на Афоне, направив ягодицы к Академии наук. Левый - это про науку, но не про религию», - заключил Мунтян.

Он также добавил, что Партия социалистов является «электоральным продуктом» Демпартии.

Ранее уже сообщалось о том, что, начиная с 2014 года, Партия социалистов попыталась монополизировать левое электоральное поле в Молдове, фактически украв большинство программных положений, стратегий и прочих разработок у Партии коммунистов. Тогда же, партия Додона переняла и красный цвет в своей символике, заменив им использованный до тех пор розовый. Лидеры этой партии посчитали, что основным аргументом свое «левизны» станет активное использование фотографий и рекламных проспектов с использованием президента России Владимира Путина.

В то же время, большинство экспертов сходятся во мнении относительно последовательного взаимовыгодного сотрудничества фактически возглавляемой Игорем Додоном Партии социалистов с правящей Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Кроме того, все чаще появляются подтверждения информации о том, что у Додона и Плахотнюка одни и те же кураторы в кремлевской администрации.