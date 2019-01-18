МЕНЮ
Twitter
﻿ 85
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:14  

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

14:59  

Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением

19.01.2019  

Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок

19.01.2019  

Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах

18.01.2019  

В России разгорается межрегиональный скандал на тему списания долгов за газ

18.01.2019  

Лидер Приднестровья выступил за чехо-словацкий вариант развода между Кишиневом и Тирасполем
все новости

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

Опубликовано : 20 январь 2019 г. 16:14 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Будущее отношений Молдовы и Евросоюза во многом зависит от того, как пройдут парламентские выборы 24 февраля и насколько молдавские власти готовы вести борьбу с коррупцией на высшем уровне, а также обеспечить верховенство права.

Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич в интервью moldova.org.

«Честный, инклюзивный и прозрачный избирательный процесс, а также уважение к волеизъявлению граждан являются основополагающими демократическими принципами, поэтому предстоящие выборы сыграют решающую роль в сохранении доверия Евросоюза к Молдове и ее приверженности выполнению Соглашения об ассоциации», - отметила Косьянчич.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что «ЕС ожидает, что молдавские власти предпримут некоторые неотложные меры для исправления текущей ситуации».

В этой связи она отметила ряд ожиданий Евросоюза в таких сферах, как открытые и прозрачные выборы, а также  соблюдение верховенства закона.

«К ним относятся, в частности:

- всеобъемлющее и беспристрастное судебное преследование по делу о банковском мошенничестве, включая, в частности, прогресс по делу г-на Шора. Периодические задержки в судебных разбирательствах, связанных с этим делом, вызывают серьезные сомнения в достоверности усилий по всеобъемлющему и транспарентному преследованию этой масштабной мошеннической схемы. Тщательное, беспристрастное и всестороннее расследование и судебное преследование по делам о банковском мошенничестве с целью возвращения незаконно присвоенных средств и привлечения всех виновных к ответственности, независимо от каких-либо политических связей, без дальнейших задержек и при полном уважении верховенства закона, является критическим. Это то, к чему ЕС неоднократно призывал в течение последних четырех лет;

- давно назревшая существенная реформа правосудия. ЕС ожидает, что молдавские власти будут гарантировать судебную ответственность, прозрачность, беспристрастность и независимость в соответствии с международными обязательствами страны в качестве одного из ключевых принципов верховенства закона и давно ожидаемого молдавскими гражданами важнейшего элемента демократии и защиты прав человека;

- решительная борьба с коррупцией высокого уровня и корыстными интересами».


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства ...

Просмотров: 0
Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением

Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением ...

Просмотров: 560
Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок

Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок ...

Просмотров: 949
Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах

Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах ...

Просмотров: 1067
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства ...

Просмотров: 9874
Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора

Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора ...

Просмотров: 1206
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8762
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 31865
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31608
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10388
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46381
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25423
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20649
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17658
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15755
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14320
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 14293
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 14183
ВЛАСТЬ
Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

14:59  Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением
19.01.2019  Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок
19.01.2019  Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого

Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого

03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (72)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker