Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

Будущее отношений Молдовы и Евросоюза во многом зависит от того, как пройдут парламентские выборы 24 февраля и насколько молдавские власти готовы вести борьбу с коррупцией на высшем уровне, а также обеспечить верховенство права.

Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич в интервью moldova.org.

«Честный, инклюзивный и прозрачный избирательный процесс, а также уважение к волеизъявлению граждан являются основополагающими демократическими принципами, поэтому предстоящие выборы сыграют решающую роль в сохранении доверия Евросоюза к Молдове и ее приверженности выполнению Соглашения об ассоциации», - отметила Косьянчич.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что «ЕС ожидает, что молдавские власти предпримут некоторые неотложные меры для исправления текущей ситуации».

В этой связи она отметила ряд ожиданий Евросоюза в таких сферах, как открытые и прозрачные выборы, а также соблюдение верховенства закона.

«К ним относятся, в частности:

- всеобъемлющее и беспристрастное судебное преследование по делу о банковском мошенничестве, включая, в частности, прогресс по делу г-на Шора. Периодические задержки в судебных разбирательствах, связанных с этим делом, вызывают серьезные сомнения в достоверности усилий по всеобъемлющему и транспарентному преследованию этой масштабной мошеннической схемы. Тщательное, беспристрастное и всестороннее расследование и судебное преследование по делам о банковском мошенничестве с целью возвращения незаконно присвоенных средств и привлечения всех виновных к ответственности, независимо от каких-либо политических связей, без дальнейших задержек и при полном уважении верховенства закона, является критическим. Это то, к чему ЕС неоднократно призывал в течение последних четырех лет;

- давно назревшая существенная реформа правосудия. ЕС ожидает, что молдавские власти будут гарантировать судебную ответственность, прозрачность, беспристрастность и независимость в соответствии с международными обязательствами страны в качестве одного из ключевых принципов верховенства закона и давно ожидаемого молдавскими гражданами важнейшего элемента демократии и защиты прав человека;

- решительная борьба с коррупцией высокого уровня и корыстными интересами».