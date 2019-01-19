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У границы Молдовы произошла вспышка кори у детей

Опубликовано : 20 январь 2019 г. 22:19 | Просмотров: 193 | Категория: Страна

Из-за эпидемии кори у детей, в одном из сел придунайской части Одесской области введен карантин.

Как сообщает Одесское издание dumskaya.net, в воскресенье карантин был уже объявлен в селе Шевченково, Килийского района (65 км от границы с Молдовой).

Там, в течение двух дней заболело 14 детей.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Килийской объединенной территориальной громады (ОТГ) Павел Бойченко, в селе Шевченково в течение двух дней заболело 14 детей. Один ребенок в тяжелом состоянии, и принимается решение о его переводе его в Одессу.

21 января будет Килийский райисполком примет решение о целесообразности введения карантина в других селах района.

Указанное село Килийского района считается самым «невакцинированном» в Килийской объединенной территориальной громаде.


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