У границы Молдовы произошла вспышка кори у детей ...

Из-за эпидемии кори у детей, в одном из сел придунайской части Одесской области введен карантин.

Как сообщает Одесское издание dumskaya.net, в воскресенье карантин был уже объявлен в селе Шевченково, Килийского района (65 км от границы с Молдовой).

Там, в течение двух дней заболело 14 детей.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Килийской объединенной территориальной громады (ОТГ) Павел Бойченко, в селе Шевченково в течение двух дней заболело 14 детей. Один ребенок в тяжелом состоянии, и принимается решение о его переводе его в Одессу.

21 января будет Килийский райисполком примет решение о целесообразности введения карантина в других селах района.

Указанное село Килийского района считается самым «невакцинированном» в Килийской объединенной территориальной громаде.