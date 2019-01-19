В Японии появился план договора по вопросу Курильских островов
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части Курильских островов, ныне принадлежащих России.
По информации ТАСС, об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Сообщается, что план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто. При этом, по мнению представителей администрации Абэ, передача двух других островов - Итурупа и Кунашира - на данном этапе выглядит нереалистично.
Японская сторона считает, что продолжение требования от России передачи Шикотана, Итурупа, Кунашира и островов Хабомаи заведет переговоры в тупик. Основание для передачи двух из этих островов, как полагает Токио, есть, им может служить советско-японская Совместная декларация 1956 года. Однако, так как этот план может вызвать критику, поскольку предполагает отказ Японии от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, Абэ намерен пристально следить за мнением японской общественности на этот счет.
Информация ТАСС появилась накануне официального визита премьер-министра Японии в Россию, который состоится 21 января. За неделю до этого в Москве состоялась встреча глав МИД Японии и РФ Таро Коно и Сергея Лаврова. По ее итогам российский министр отметил, что Москва не собирается обсуждать свой суверенитет над южной частью Курильских островов.
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Москве настаивали на сохранении нынешней границы между двумя странами, а в Токио выступали за возвращение ей четырех островов Южно-Курильской гряды — Шикотана, Итурупа, Хабомаи и Кунашира.
В то же время, Япония считает, что советско-японская Совместная декларация от 19 октября 1956 года предусматривает передачу этих островов Японии. В той Декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Однако, в ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности, СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
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