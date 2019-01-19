МЕНЮ
Twitter
﻿ 54
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20.01.2019  

В Японии появился план договора по вопросу Курильских островов

20.01.2019  

У границы Молдовы произошла вспышка кори у детей

20.01.2019  

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

20.01.2019  

Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением

19.01.2019  

Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок

19.01.2019  

Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах
все новости

В Японии появился план договора по вопросу Курильских островов

Опубликовано : 20 январь 2019 г. 22:39 | Просмотров: 221 | Категория: Мир

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части Курильских островов, ныне принадлежащих России.

По информации ТАСС, об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Сообщается, что план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто. При этом, по мнению представителей администрации Абэ, передача двух других островов - Итурупа и Кунашира - на данном этапе выглядит нереалистично.

Японская сторона считает, что продолжение требования от России передачи Шикотана, Итурупа, Кунашира и островов Хабомаи заведет переговоры в тупик. Основание для передачи двух из этих островов, как полагает Токио, есть, им может служить советско-японская Совместная декларация 1956 года. Однако, так как этот план может вызвать критику, поскольку предполагает отказ Японии от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, Абэ намерен пристально следить за мнением японской общественности на этот счет.

Информация ТАСС  появилась накануне официального визита премьер-министра Японии в Россию, который состоится 21 января. За неделю до этого в Москве состоялась встреча глав МИД Японии и РФ Таро Коно и Сергея Лаврова. По ее итогам российский министр отметил, что Москва не собирается обсуждать свой суверенитет над южной частью Курильских островов.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Москве настаивали на сохранении нынешней границы между двумя странами, а в Токио выступали за возвращение ей четырех островов Южно-Курильской гряды — Шикотана, Итурупа, Хабомаи и Кунашира.

В то же время, Япония считает, что советско-японская Совместная декларация от 19 октября 1956 года предусматривает передачу этих островов Японии. В той Декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Однако, в ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности, СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
В Японии появился план договора по вопросу Курильских островов

В Японии появился план договора по вопросу Курильских островов ...

Просмотров: 226
В России разгорается межрегиональный скандал на тему списания долгов за газ

В России разгорается межрегиональный скандал на тему списания долгов за газ ...

Просмотров: 6706
Террористы объявили о причастности к взрыву дома в Магнитогорске

Террористы объявили о причастности к взрыву дома в Магнитогорске ...

Просмотров: 1260
Турция выступает за пересмотр Дейтонского соглашения по Боснии

Турция выступает за пересмотр Дейтонского соглашения по Боснии ...

Просмотров: 1702
Аэрофлот отказывается летать на Дальний Восток без субсидий

Аэрофлот отказывается летать на Дальний Восток без субсидий ...

Просмотров: 570
Информация о покушении на Путина в Сербии оказалась ложной

Информация о покушении на Путина в Сербии оказалась ложной ...

Просмотров: 570
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8771
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 31881
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31625
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10401
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46407
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25436
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20658
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17715
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15757
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 14507
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14342
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 14189
ВЛАСТЬ
Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

20.01.2019  Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением
19.01.2019  Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок
19.01.2019  Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого

Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого

03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (74)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker