Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации
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Депутаты правящей Демпартии грубо нарушают ими же принятый Кодекс о выборах, проводя предвыборную агитацию в регионах до начала избирательной кампании.
Агентству OMEGA предана видеозапись с проведенной 20 января депутатом Еленой Бакалу встречи с избирателями в гимназии с.Трифешты, Кагульского района. На эту встречу Бакалу, являющаяся кандидатом ДПМ по Кагульскому одномандатному округу, прибыла в сопровождении целой свиты из чиновников районного совета и госпредприятий.
Продолжение - в следующих выпусках…
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