Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации ...

Депутаты правящей Демпартии грубо нарушают ими же принятый Кодекс о выборах, проводя предвыборную агитацию в регионах до начала избирательной кампании.

Агентству OMEGA предана видеозапись с проведенной 20 января депутатом Еленой Бакалу встречи с избирателями в гимназии с.Трифешты, Кагульского района. На эту встречу Бакалу, являющаяся кандидатом ДПМ по Кагульскому одномандатному округу, прибыла в сопровождении целой свиты из чиновников районного совета и госпредприятий.

Продолжение - в следующих выпусках…