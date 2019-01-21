МЕНЮ
Twitter
﻿ 59
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:39  

Очередной американский самолет-разведчик совершил облет вблизи Приднестровья

16:27  

Додон отказался возглавить свою Партию социалистов на выборах (TOP)

13:18  

Власти продолжают затягивать судебное решение по делу основного обвиняемого за кражу миллиарда долларов

11:37  

Вблизи южной границы Молдовы разрастается эпидемия кори у детей

11:15  

Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации

20.01.2019  

В Японии появился план договора по вопросу Курильских островов
все новости

Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации

Опубликовано : 21 январь 2019 г. 11:15 | Просмотров: 410 | Категория: Власть

Депутаты правящей Демпартии грубо нарушают ими же принятый Кодекс о выборах, проводя предвыборную агитацию в регионах до начала избирательной кампании.

Агентству OMEGA предана видеозапись с проведенной 20 января депутатом Еленой Бакалу встречи с избирателями в гимназии с.Трифешты, Кагульского района. На эту встречу Бакалу, являющаяся кандидатом ДПМ по Кагульскому одномандатному округу, прибыла в сопровождении целой свиты из чиновников районного совета и госпредприятий.

Продолжение - в следующих выпусках…


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон отказался возглавить свою Партию социалистов на выборах

Додон отказался возглавить свою Партию социалистов на выборах ...

Просмотров: 257
Власти продолжают затягивать судебное решение по делу основного обвиняемого за кражу миллиарда долларов

Власти продолжают затягивать судебное решение по делу основного обвиняемого за кражу миллиарда долларов ...

Просмотров: 372
Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации

Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации ...

Просмотров: 414
Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права

Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства ...

Просмотров: 2239
Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением

Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением ...

Просмотров: 8031
Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок

Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок ...

Просмотров: 1316
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8790
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 31902
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31649
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10427
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46419
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25451
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20666
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17750
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15762
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 15169
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14350
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 14200
ВЛАСТЬ
Додон отказался возглавить свою Партию социалистов на выборах

Додон отказался возглавить свою Партию социалистов на выборах

13:18  Власти продолжают затягивать судебное решение по делу основного обвиняемого за кражу миллиарда долларов
11:15  Партия Плахотнюка игнорирует запрет на проведение предвыборной агитации
20.01.2019  Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого

Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого

03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (79)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker