Вблизи южной границы Молдовы разрастается эпидемия кори у детей ...

Всего за два выходных дня количество заболевших корью детей вблизи южных районов Молдовы возросло более чем в три раза - с 14 до 50.

Вспышка кори произошла в селе Шевченково, Килийского района Одесской области (65 км от границы с Молдовой). Двое детей уже экстренно направлены в реанимацию Одесской областной инфекционной больницы.

Как сообщает украинское издание «Бессарабия Информ» со ссылкой на главу Килийской объединенной территориальной громады Павла Бойченко, «количество детей, заболевших корью в с. Шевченково, достигло 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений в том, что диагноз будет подтвержден».

Также мэр напомнил, что с 21 января в учебных заведениях населенного пункта — и в двух школах, и в детском саду — введен карантин и подчеркнул, что именно безответственность родителей, пренебрегших вакцинацией, стала причиной вспышки болезни.