Власти продолжают затягивать судебное решение по делу основного обвиняемого за кражу миллиарда долларов ...

Как и во время предыдущего решения о переносе заседания, на этот раз заседание было перенесено в связи с тем, что ранее назначенная судом по требованию защиты финансовая экспертиза еще не была завершена.

Как и во время предыдущих судебных заседаний, на этот раз в Кагул также были свезены сторонники Шора, скандировавшие о «политическом заказе». Местные журналситы сообщают, что вблизи Апелляционной палаты были замечены пассажирские автобусы и микроавтобусы, свозившие сторонников Шора из близлежащих южных районов.

Решение Апелляционной палаты было принято после того, как несколькими днями ранее в руководстве Евросоюза было объявлено об ожидании «всеобъемлющего и беспристрастного судебного преследования по делу о банковском мошенничестве, включая, в частности, прогресс по делу г-на Шора». Как заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, «периодические задержки в судебных разбирательствах, связанных с этим делом, вызывают серьезные сомнения в достоверности усилий по всеобъемлющему и транспарентному преследованию этой масштабной мошеннической схемы».

Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года. Несмотря на это, Шор, пользующийся протекцией молдавских властей не просто находится на свободе, но и свободно выезжает за границу Молдовы.