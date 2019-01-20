Додон отказался возглавить свою Партию социалистов на выборах ...

Об этом он заявил в ходе «специального обращения к гражданам страны», объяснив это тем, что участие в выборах не позволит ему «достойно исполнить свой долг» перед теми, кто избрал его.

Несмотря на то, что ранее Додон неоднократно давал понять, что возглавит предвыборный список Партии социалистов, в понедельник он заявил, что «принял решение не участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, а сконцентрировать своё внимание и внимание администрации президента на проведении активной внутри- и внешнеполитической деятельности по решению вопросов стратегического развития страны».

«Я не буду участвовать в парламентской кампании и не буду претендовать на должность депутата», - подчеркнул Додон.

Он также сообщил, его «моральная и политическая поддержка» будет на стороне Партии социалистов, которая, по его мнению, «способна самостоятельно сменить власть в стране и править грамотно и ответственно в Республике Молдова».

Примечательно, что до сих пор вся наглядная предвыборная агитация Партии социалистов строилась на убеждении избирателей в том, что Додон является авангардом ее предвыборного списка.