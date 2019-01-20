Очередной американский самолет-разведчик совершил облет вблизи Приднестровья ...

Как сообщает Украинский милитаристский портал, полет осуществлялся вдоль Приднестровья, где расположен контингент российских войск.

Портал сообщает, что самолет гражданской компании модернизирован и оснащен специальным оборудованием, что позволяет ему выполнять различные задачи по разведке и наблюдению.

Для этого на его борту расположены оптико-электронные станции и радиолокационная станция, которая включает лазерный дальномер, лазерную подсветку целей, телекамеру со специальным объективом и другое специальное оборудование.

Неделей ранее сообщалось о полете, совершенном самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty Военно-воздушных сил США.