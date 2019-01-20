Очередной американский самолет-разведчик совершил облет вблизи Приднестровья
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Самолет Beech King Air 200T компании Dynamic Avlease, которая является подрядчиком Министерства обороны США, осуществляет облет Одесской области вдоль молдо-украинской границы.
Как сообщает Украинский милитаристский портал, полет осуществлялся вдоль Приднестровья, где расположен контингент российских войск.
Портал сообщает, что самолет гражданской компании модернизирован и оснащен специальным оборудованием, что позволяет ему выполнять различные задачи по разведке и наблюдению.
Для этого на его борту расположены оптико-электронные станции и радиолокационная станция, которая включает лазерный дальномер, лазерную подсветку целей, телекамеру со специальным объективом и другое специальное оборудование.
Неделей ранее сообщалось о полете, совершенном самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty Военно-воздушных сил США.
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