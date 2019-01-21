Путин пока в растерянности по вопросу списания долгов за газ регионам ...

Кремль заявил об отсутствии какой-либо позиции по поводу нарастающего скандала в российских регионах в связи со списанием долгов за газ Чечне.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос «чрезвычайно сложный». «Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания («Газпром») рассчитывает на эти деньги», - сказал Песков. Он пояснил, что рассматривать этот вопрос без учета интересов компании и граждан очень тяжело. «У Кремля какой-либо позиции нет», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В то же время, количество российских регионов, которые требуют списать долги за газ населению «по чеченскому образцу» стремительно растет.

Всего за два дня, более чем в десяти крупнейших регионах России уже поданы соответствующие заявления. Требования о списании миллиардных долгов населения за газ поданы в прокуратуру либо от местных депутатов, либо от общественников в таких регионах, как: Башкирия,Татарстан, Чувашия, Сакт-Петербург, Красноярск, Липецкая, Самарская, Смоленская, Омская, Астраханская, Ростовская, Курская, Свердловская, Ивановская области.

В своих обращениях депутаты ссылаются на чеченский прецедент. "Чем чеченцы лучше липчан?" - объяснил свое обращение депутат областного совета Липецкой области Олег Хомутинников. Другие депутаты тоже выступали за равноправие регионов.

Поводом для этого послужило решение Заводского районного суда Грозного. 18 января он удовлетворил иск прокуратуры Чечни. Она требовала списать долги жителей за газ на сумму более 9 млрд рублей. Прокуратура сочла, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты.