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В незаконную предвыборную кампанию вовлечены все правительственные чиновники в регионах

Опубликовано : 22 январь 2019 г. 08:01 | Просмотров: 280 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Кандидаты в депутаты от правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка грубо нарушают положения Кодекса о выборах, запрещающие ведение предвыборной кампании ранее, чем за месяц до дня выборов.

В воскресенье, 20 января, в с.Трифешты, Кагульского района, для встречи с кандидатом от ДПМ Еленой Бакалу в гимназии села были собраны несколько десятков жителей, которым Бакалу предварительно сказала, что «это не предвыборная кампания» и «мы не пришли с агитматериалами». Несмотря на это, Бакалу сообщила, что в «ее округ» входят и села Кантемирского района.

В то же время, вся дискуссия, длившаяся около часа, была посвящена исключительно достижениям Демпартии и ее правительства, целью которых является улучшение жизни людей.

На один из вопросов присутствующих, Бакалу подтвердила, что все, что делается правительством, оплачено из налогов населения и за счет населения. Кроме того, кандидат от партии Плахотнюка уточнила, что «не имеем мы никакого отношения к [украденному] миллиарду», а также к погрому здания Парламента в 2009 году.

Примечательно, что для встречи, которая носила очевидно предвыборный характер были привлечены: представитель Госканцелярии в Кагульском районе, директор районного Центра здоровья, директор районного Управления соцобеспечения, директор филиала госпредприятия «Пошта Молдовей», директор дочернего предприятия российского газового концерна «Газпром» - «Кахулгаз». К агитации были также подключены примар села, директор гимназии и директор Кагульского молочного завода.

Бакалу является кандидатом по 42-му одномандатному избирательному округу от правящей Демпартии.

Согласно Кодексу о выборах, предвыборная агитация запрещена ранее, чем за 30 дней до назначенных на 24 февраля парламентских выборов.

 

Агентство располагает более расширенной версией видеоматериала и готово предоставить ее наблюдателям на выборах.






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