Додон намерен обсудить с Путиным свое фиаско ...

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон объявил, что через неделю едет на встречу с президентом России Владимиром Путиным обсуждать провалившееся обещание о беспрепятственном доступе молдавских товаров на российский рынок.

Додон сообщил в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, что надеется на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннюю повестку и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину.

Он сообщил о своих планах после того, как в понедельник объявил об отказе возглавить список Партии социалистов на парламентских выборах, сосредоточившись «на проведении активной внутри- и внешнеполитической деятельности по решению вопросов стратегического развития страны».

«Существует проблема транзита молдавских товаров в Российскую Федерацию через Украину, и мы договорились с российским руководством это решить. Мы договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку», - сказал Додон.

Он также сообщил, что до его поездки в Россию «будет найдено юридическое решение проблемы», не уточнив деталей этого решения.

Пресс-служба Кремля пока не объявляла о предстоящей встрече Владимира Путина с Додоном.

Ранее уже сообщалось, что с 29 декабря 2018 года Россия запретила поставки молдавской продукции через территорию Украины, несмотря на широко разрекламированные «договоренности» Додона с Владимиром Путиным по отмене пошлин на импорт из Молдовы плодоовощной и винодельческой продукции с 1 января по 30 июня 2019 года.