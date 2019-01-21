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Патриарху Кириллу отказано в звании профессора Академии наук России

Опубликовано : 22 январь 2019 г. 10:03 | Просмотров: 317 | Категория: Мир

Президиум Российской академии наук снял с повестки своего заседания, запланированного на 22 января, вопрос о присуждении званий «Почетный профессор РАН» патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Причиной такого решения явилась волна возмущения в академическом сообществе, поднявшаяся после сообщений о присвоении этого почетного звания патриарху Кириллу и главе Совета Федерации.

«Вопрос о присвоении патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко званий "Почетный профессор РАН" оказался не до конца проработанным», – сообщил вице-президент РАН Юрий Балега для Радио Свобода. При этом Балега считает необходимым присуждать почетные звания "людям, имеющим власть у нас в стране", и тем, кто помогает Академии.
«Это позорная история. Звание должно даваться ученым. Чиновники никакого отношения к науке не имеют. Я считаю, что это неверная практика», – заявил академик РАН Юрий Апресян, один из противников присвоения звания "почетного профессора" главе РПЦ и председателю Совета Федерации.

Ранее, руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова сообщила, что патриарху решили присвоить звание почетного профессора, поскольку он большой популяризатор науки, не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи «Очевидное — невероятное», ведущим которой был академик Сергей Капица, а также он был знаком с его отцом, знаменитым советским физиком Петром Капицей - лауреатом Нобелевской премии по физике 1978 года.


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