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Додон сформировал свой отряд самообороны перед выборами

Опубликовано : 22 январь 2019 г. 18:17 | Просмотров: 566 | Категория: Власть

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон созвал во вторник перед своей резиденцией ветеранов МВД и Вооруженных сил, резервистов, спортсменов под видом «Народно-патриотического движения в поддержку президента».

Как сообщил Додон, выступая перед собравшимися, «сегодня здесь те, кто хочет защищать институт президентства и президентское государство».

Среди собравшихся сторонников президента были исключительно мужчины, часть из которых были в военной или камуфляжной форме.

Выступающие на митинге объявили, что их целью является «защита суверенитета Молдовы от румын», «от НАТО», «от Дяди Сэма», а Игорь Додон является «единственным, кто заботится о судьбе молдавских граждан за границей, а также налаживает отношения с Российской Федерацией».

Додон не скрывал, что создание этого военизированного движения напрямую связано с проводимыми парламентскими выборами. Он объявил, что все собравшиеся должны быть едины в защите «государственности Молдовы, истории Молдовы и молдавского языка, дружбы и с Европой, и с Россией, православия, наших, а не каких-то псевдоевропейских ценностей».

«Моя к вам просьба - быть едиными для защиты этих ценностей. И когда будет необходимо, чтобы мы все были здесь, так же, как вы пришли сегодня, несмотря на холод. Я думаю, что в феврале-марте может быть погорячее. Я уверен, победа и успех будут на нашей стороне, если каждый приведет с собой еще по 5-10 человек, чтобы нас здесь перед Администрацией президента было 10 тысяч, а не 1500, как сейчас», - дал ясно понять Додон о целях собравшихся.

Как сообщил агентству OMEGA источник в администрации Додона, «движение в поддержку президента» является по сути «отрядом самообороны» со структурной рамификацией во всех районах Молдовы на базе структур Партии социалистов. Именно поэтому в него объединены мужчины, преимущественно ветераны силовых структур.

«Движение создано накануне выборов, потому что надо быть готовыми противостоять фальсификациям на выборах и возможной военной интервенции из-за Прута. Как и в случае с Януковичем, чего мы будем стоить, если не сможем себя защитить», - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что ответственным в администрации определен советник президента по особым поручениям, бывший полицейский Павел Войку.

Сам Додон пока никак не прокомментировал военизированный характер созданного им «Народно-патриотического движения в поддержку президента».


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