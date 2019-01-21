Саакашвили считает возможную победу Порошенко концом украинской государственности ...

Об этом Саакашвили сообщил во вторник в своем видеообращении, переданном на съезде партии Юлии Тимошенко.

«Украина может стать великой страной и сверхдержавой, но для этого нужно убирать Порошенко и его банду. Поэтому в этой гонке, в этом соревновании я желаю успехов Украине, я желаю успехов Юлии Тимошенко, я желаю успехов каждому из вас», - заявил Михаил Саакашвили, отметив, что знает Тимошенко уже 20 лет и счастлив считать ее своим другом.

Опубликовав позже в соцсетях свое выступление на съезде, Михаил Саакашвили написал, что «конечно, было бы лучше, чтобы все демократические силы объединились и выдвинули единого кандидата». «Но поскольку этого не произошло, мы должны поддержать всех кандидатов, которые могут победить Порошенко, так как второй срок Порошенко - это конец украинской государственности. Ради спасения Украины все должны перешагнуть через свои амбиции и личную неприязнь», - подчеркнул бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, выдворенный из Украины по распоряжению президента Петра Порошенко.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Саакашвили был насильно задержан спецслужбами и тайно выдворен в Польшу 12 февраля 2018 года. До этого, в июле 2017 года, Петр Порошенко своим указом лишил его украинского гражданства, которое тот же президент Украины Петр Порошенко предоставил Михаилу Саакашвили в мае 2015 года.