Сирия грозит нанести авиаудары по аэропорту Тель-Авива ...

Власти Сирии готовы отдать приказ об авиаударе по аэропорту Тель-Авива, если Совбез ООН не отреагирует на удары Израиля по Сирии.

Об этом заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари на заседании Совета безопасности ООН.

Как сообщает сирийское агентство SANA, Дамаск рассматривает такую возможность «симметричного удара по аэропорту Тель-Авива», если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля.

«Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», − заявил представитель Сирии в ООН.

Сирия считает, что «агрессия Израиля против Сирии» была бы невозможной «без неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию», упомянув при этом Францию, Великобританию и США.

Заявление прозвучало после того, как в ночь на понедельник ВВС Израиля атаковали иранские склады оружия в Сирии и несколько батарей ПВО, открывших огонь по самолетам, задействованным в нанесении авиаудара.

Израиль утверждает, что это стало ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формированиями с территории арабской республики. Это был самый масштабный израильский налет по иранским точкам в Сирии с мая прошлого года.

Пассажирские самолеты из Кишинева прилетают и вылетают из тель-авивского международного аэропорта им. Бен-Гуриона.