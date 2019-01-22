Ушел в отставку ответственный за Молдову в Госдепе США ...

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл объявил об отставке со своей должности.

Как сообщает «Голос Америки», информация об отставке Митчелла появилась в американских СМИ, опубликовавших и его заявление об отставке, датированное еще 4 января.

Уэсс Митчелл занимался вопросами, связанными в том числе с Молдовой, и был назначен на свою должность в октябре 2017 года.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил наилучшие пожелания Митчеллу: «Уэсс проделал великолепную работу в качестве заместителя госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, которую он проявлял, будучи во главе нашей европейской команды».

В 2018 году, Митчелл поочередно принял таких молдавских политиков, как Андриан Канду, Майя Санду и Андрей Нэстасе.

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ериканские СМИ также сообщают, что Уэсс Митчелл будет работать до 15 февраля.