Партия Ренато Усатого официально зарегистрирована в качестве конкурента на выборах ...

Решение было принято в среду Центризбиркомом, после того, как 16 января в ЦИК был подан предвыборный список партии на выборах. Об этм в соцсетях сообщил вице-председатель партии Ильян Кашу.

В предвыборный список «Нашей партии» вошел 51 кандидат. Среди них руководство НП в лице Николая Циповича, Елены Грицко, Елены Пануш, Ильяна Кашу и Дмитрия Чубашенко. Также в партийный список вошли мэры, представляющие политформирование: мэр Дрокии Нина Черетеу, мэр Бессарабки Валентин Чимпоеш, мэр Глодян Стела Онуцу, а также мэр Кантемира Роман Чубачук.

Кроме того, в список вошли местные советники «Нашей партии», педагоги, инженеры, юристы и экономисты.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый вынужденно находится за пределами Молдовы, в результате возбужденных против него политически мотивированных уголовных дел. В настоящий момент он находится в Германии, гарантировавшей ему безопасность.