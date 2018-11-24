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В России стремительно растут долги населения за газ

Опубликовано : 23 январь 2019 г. 13:06 | Просмотров: 134 | Категория: Мир

По данным на 1 декабря 2018 года общий долг всех жителей России за потребленный газ составил 37,9 млрд руб.

Об этом сообщила дочерняя компания "Газпрома" - «Газпром Межрегионгаз», цитируемая «РИА Новости».

Примечательно, что пятая часть этой суммы - 7,8 млрд руб., накоплена россиянами за 11 месяцев 2018 года.

Среди лидеров по долгам за потребляемый газ такие регионы, как Подмосковье, Тверская область, Пермский край и Краснодарский край, где основными должниками являются юридические лица.

Дискуссии о долгах за газ возникли в России после того, как 18 января судебным решением были списаны долги населения за газ на сумму 9 миллиардов рублей в связи с «безнадежностью» процесса взыскания долга.

Это решение суда вызвало большой резонанс в России. После этого с просьбой списать долги с населения по аналогичной схеме выступили местные депутаты и общественники боле десятка российских регионов.


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