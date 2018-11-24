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В Израиле больше не будут признавать дипломы врачей из Молдовы

Опубликовано : 23 январь 2019 г. 14:00 | Просмотров: 270 | Категория: Страна

Дипломы Кишиневского медицинского университета более не признаются Минздравом Израиля после разразившегося в этой стране скандала  фальшивыми дипломами врачей.

Министерство здравоохранения Израиля ужесточило правила лицензирования врачей, получивших образование за границей. В опубликованном на официальном сайте ведомства отмечается, что экзамены для получения лицензии врачей смогут пройти только обладатели дипломов медицинских вузов стран OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) либо прошедшие обучение в медицинских школах при больницах, получивших аккредитацию Всемирной федерации медицинского образования (World Federation for Medical Education – WFME).

Об этом сообщает издание vesti.co.il.

Таким образом, с 2019 года в Израиле перестанут признавать дипломы медицинских вузов всех стран СНГ и Украины, а также дипломы вузов большинства стран Восточной Европы.

Решение о допуске к экзамену студентов-медиков, начавших обучение до 2019 года, будет приниматься в индивидуальном порядке.

«Тысячи израильтян, которые изучают медицину в сомнительных вузах за рубежом, - это реальная угроза не только системе израильского здравоохранения, но и здоровью граждан», - считает профессор Шауль Яцив, глава департамента лицензирования медицинских профессий при министерстве здравоохранения. Именно он сформулировал новые правила, регулирующую условия признания диплома, полученного за рубежом.

Это решение принято, несмотря на острую нехватку врачей в Израиле и тот факт, что более половины израильских медиков (порядка 58%) получают образование за рубежом. При этом значительная доля приходится именно на Россию, Украину, Молдову и Румынию (около 60% от общего числа).

В начале декабря 2018 года в Израиле разразился крупный скандал, связанный с фальшивыми дипломами, полученными якобы в медицинских и фармакологических вузах Армении. По подозрению в мошенничестве были задержаны 40 врачей, стажеров и фармацевтов. Отмечалось, что все задержанные - граждане Израиля, представители арабского сектора (израильские арабы).

Операция по выявлению обладателей фиктивных дипломов получила название «Лицензия на убийство». Полиция заявила, что подозреваемые сознательно вводили в заблуждение израильский минздрав, предоставляя ему фиктивные дипломы, полученные мошенническим путем.


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