Целый ряд самолетов перенаправлен из Кишинева в Яссы ...

В связи с неблагоприятными метеоусловиями, Кишиневский аэропорт не принял целый ряд самолетов, а один из них вернулся в аэропорт отправления, отказавшись приземляться в Кишиневе.

Уже перенаправлены в аэропорт Яссы рейсы, следовавшие в Кишинев из Санкт-Петербурга, Домодедово, Франкфурта (AirMoldova) и Торино.

Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта, вернулся во Франкфурт после многочисленных кругов в небе над Кишиневом.

Примечательно, что аэропорт выборочно принимает решение о посадке самолетов, часть из которых приземлилась в то время, как самолеты указанных рейсов, были перенаправлены в Яссы.