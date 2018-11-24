Целый ряд самолетов перенаправлен из Кишинева в Яссы
|
В связи с неблагоприятными метеоусловиями, Кишиневский аэропорт не принял целый ряд самолетов, а один из них вернулся в аэропорт отправления, отказавшись приземляться в Кишиневе.
Уже перенаправлены в аэропорт Яссы рейсы, следовавшие в Кишинев из Санкт-Петербурга, Домодедово, Франкфурта (AirMoldova) и Торино.
Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта, вернулся во Франкфурт после многочисленных кругов в небе над Кишиневом.
Примечательно, что аэропорт выборочно принимает решение о посадке самолетов, часть из которых приземлилась в то время, как самолеты указанных рейсов, были перенаправлены в Яссы.
|
Загрузка...
Похожие новости
СТРАНА
Целый ряд самолетов перенаправлен из Кишинева в Яссы ...Просмотров: 200
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ