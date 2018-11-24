Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника ...

В Украине задержан молдаванин, беспрепятственно выехавший из Молдовы, несмотря на то, что находится в розыске по лини Интерпола.

Как сообщают украинские СМИ, преступник был задержан на пограничном пункте пропуска «Староказачье».

26-летнй гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом з совершение краж во Франции, прибыл в пункт пропуска «Староказачье» на въезд в Украину (через молдавский пункт пропуска «Тудора»).

Он был задержан сразу же после того, как во время проверки его документов сработала база данных Интерпола, статус — «Арест».

Оказалось, что мужчину уже два года разыскивают во Франции с целью привлечения к уголовной ответственности за кражу с проникновением в помещение. Все это время он скрывался на родине в Молдове.

Преступник был передан сотрудникам украинской полиции для дальнейшей экстрадиции.

Молдавские власти пока не сообщали, каким образом находящийся в розыске по лини Интерпола смог беспрепятственно пройти паспортный контроль на молдавском пункте пропуска.