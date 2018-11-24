Дмитрий Медведев раскритиковал деятельность Рогозина ...

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с критической речью в отношении возглавляемой Дмитрием Рогозиным корпорацией Роскосмос за прожектерство и недостаточную эффективность использования инвестиций.

Как сообщает ТАСС, в ходе совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций Медведев призвал «меньше говорить и больше делать».

Он также обвинил возглавляемую Рогозиным корпорацию в «прожектерстве» и «болтовне».

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — заявил Медведев.

Предположительно, глава правительства России так выразился, комментируя сделанное тремя днями ранее Дмитрием Рогозиным заявление, что Роскосмос готов приступить к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», которую планируется построить к 2028 году. Об этом Рогозин написал в своем твиттере, активным пользователем которого он себя зарекомендовал со времен работы вице-премьером.