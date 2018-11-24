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ПАСЕ призвала Молдову принять закон, прямо угрожающий свободе Плахотнюка

Опубликовано : 23 январь 2019 г. 16:40 | Просмотров: 1901 | Категория: Top News, Власть, Криминал

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала все страны-члены Совета Европы принять «законы Магнитского», позволяющие вводить персональные санкции в отношении подозреваемых в серьезных нарушениях прав человека.

В поддержку соответствующей резолюции во вторник, 22 января, проголосовали 95 депутатов, три высказались «против», шесть воздержались.

«ПАСЕ призывает все страны-члены Совета Европы, Европейского Союза и государства, имеющие в Совете Европы и Парламентской ассамблее статус наблюдателя или другой кооперативный статус, рассмотреть возможность принятия законодательства или других юридических инструментов, позволяющих исполнительным органам власти принимать под контролем парламента точечные санкции, такие как визовые запреты и замораживание активов, в отношении лиц, подозреваемых в личной ответственности за серьезные нарушения прав человека, за совершение которых они не несут ответственности по политическим причинам или из-за коррупции», - говорится в Резолюции ПАСЕ.

Резолюция приветствовала принятые в США, Великобритании и Канаде «Акты Магнитсткого», которые позволяют вводить санкции против нарушителей прав человека повсеместно, а не только в отдельной стране.

Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам по отмыванию российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномаштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

Также, известно, что Плахотнюк является бенефициаром либо учредителем целого ряда офшорных компаний, зарегистрированных в британской юрисдикции и замешанных в отмывании миллиардов долларов из России через Молдову.

Плахотнюк также обвинен целым рядом представителей гражданского общества, политиков, адвокатов в нарушении прав человека и преследовании по политическим мотивам. В частности, признанное США и Германией, как политическое, дело «группы Петренко» является прямым следствием личного давления со стороны Плахотнюка на осужденных по политическим мотивам.

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.

«Законы Магнитского» уже приняты в Эстонии, Латвии, Литве, Великобритании, Канаде и США.


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