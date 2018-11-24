Глава Счетной палаты освободил кресло для бывшего «борца с коррупцией» от Демпартии Плахотнюка ? ...

Председатель Счетной палаты Вячеслав Унтилэ станет одним из директоров Национального агентства по регулированию в энергетике.

Решение о выборе претендентов на должности директоров НАРЭ было принято на состоявшемся в среду заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Комиссия утвердила претендентов на четыре заранее освобожденных перед парламентскими выборами места. Их кандидатуры будут представлены для окончательного утверждения еще действующим парламентом.

Известно, что данным назначением освобождается место главы Счетной палаты для недавно назначенного туда ставленника правящей Демпартии, бывшего руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией Виорела Кетрару.

12 декабря прошлого года Кетрару стал победителем конкурса на замещение должности члена Счетной палаты. Спустя день, 14 декабря 2018 года, парламент утверждает его в должности заместителя председателя Счетной палаты.

Вячеслав Унтилэ стал председателем Счетной палаты 29 июля 2016 года, в результате договоренности Либеральной партии Михая Гимпу с Демпартией Владимира Плахотнюка.