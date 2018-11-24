В кишиневском казино поставили «на зеро»
|
Столичное казино ”EUROPA” было полностью эвакуировано после сообщения о минировании.
Сообщение неизвестного о том, что находящееся в центре спального района Ботаника здание казино заминировано, поступило вечером в среду в службу 112.
В результате, полиция приняла решение о полной эвакуации всех находящихся в здании и тотальной проверке помещения с привлечением службы Bombtehnic.
|
Загрузка...
Похожие новости
КИШИНЕВ
В кишиневском казино поставили «на зеро» ...Просмотров: 414
Кишиневские власти объяснили цель появления строительной техники на старом еврейском кладбище ...Просмотров: 1102
В Кишиневе расстреляли троллейбус ...Просмотров: 1515
Число погибших от взрыва дома в Кишиневе достигло пяти ...Просмотров: 1059
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ