В кишиневском казино поставили «на зеро» ...

Столичное казино ”EUROPA” было полностью эвакуировано после сообщения о минировании.

Сообщение неизвестного о том, что находящееся в центре спального района Ботаника здание казино заминировано, поступило вечером в среду в службу 112.

В результате, полиция приняла решение о полной эвакуации всех находящихся в здании и тотальной проверке помещения с привлечением службы Bombtehnic.