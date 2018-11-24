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В кишиневском казино поставили «на зеро»

Опубликовано : 23 январь 2019 г. 20:28 | Просмотров: 414 | Категория: Кишинев

Столичное казино ”EUROPA” было полностью эвакуировано после сообщения о минировании.

Сообщение неизвестного о том, что находящееся в центре спального района Ботаника здание казино заминировано, поступило вечером в среду в службу 112.

В результате, полиция приняла решение о полной эвакуации всех находящихся в здании и тотальной проверке помещения с привлечением службы Bombtehnic.


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