США признали лидера оппозиции новым главой Венесуэлы
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Президент США Дональд Трамп официально признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Твиттере.
Сообщение Белого дома появилось после того, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на посту исполняющего обязанности президента страны.
«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо. Он пообещал сделать все возможное для прекращения узурпации власти со стороны Мадуро. После «инаугурации» прозвучал гимн Венесуэлы под скандирование сторонников Гуайдо.
Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.
Хуан Гуаидо стал одним из главных инициаторов протестных акций и активно призывал к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.
Оппозиция призывала бойкотировать выборы, а США и некоторые страны ЕС не признали результаты голосования.
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