США признали лидера оппозиции новым главой Венесуэлы ...

Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Твиттере.

Сообщение Белого дома появилось после того, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на посту исполняющего обязанности президента страны.

​«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо. Он пообещал сделать все возможное для прекращения узурпации власти со стороны Мадуро. После «инаугурации» прозвучал гимн Венесуэлы под скандирование сторонников Гуайдо.

Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.

Хуан Гуаидо стал одним из главных инициаторов протестных акций и активно призывал к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.

Оппозиция призывала бойкотировать выборы, а США и некоторые страны ЕС не признали результаты голосования.