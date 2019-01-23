Трампу отказано в выступлении в Конгрессе США ...

Президент США Дональд Трамп официально уведомлен об отказе Палаты представителей в предоставлении ему трибуны Конгресса для доклада о положении в стране.

Письменное уведомление было направлено Трампу главой Палаты представителей Нэнси Пелоси в ответ на заявление президента о том, что он планирует выступить в Конгрессе с ежегодным обращением, несмотря на ее просьбу отложить выступление в связи с приостановкой деятельности части правительственных структур.

«Я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что Палата представителей не будет рассматривать резолюцию, разрешающую выступление президента США с обращением о положении страны в зале заседаний Палаты представителей до того момента, пока работа федеральных правительственных учреждений не будет возобновлена в полном объеме», – говорится в письме Нэнси Пелоси, цитируемом Радио «Свобода».

Комментируя запрет Пелоси, Трамп назвал действия спикера «позором» и заявил в среду, что он найдет альтернативную площадку для своего ежегодного президентского обращения «О положении дел в стране».

Для выступления в Конгрессе президент должен получить соответствующее разрешение от законодателей. Для этого они принимают параллельную резолюцию, разрешающую главе государства выступить с обращением «О положении дел в стране». Параллельная резолюция – постановление Конгресса, которое должно быть раздельно принято обеими палатами.

Президент США обязан ежегодно представлять Конгрессу доклад о ситуации в стране, однако нет правила, требующего, чтобы выступление проходило и перед Палатой представителей, и перед Сенатом.

Только двое президентов никогда не выступали с таким обращением: Уильям Генри Гаррисон, скончавшийся в течение месяца после своей инаугурации в 1841 году, и Джеймс Гарфилд, убитый спустя полгода после вступления в должность в 1881 году.