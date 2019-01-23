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Суд считает справки о неподкупности «филькиной грамотой»

Опубликовано : 24 январь 2019 г. 16:04 | Просмотров: 358 | Категория: Власть

(DOC) Столичный суд официально признал ничтожность справок о неподкупности, которые по инициативе Демпартии обязаны получать все кандидаты в депутаты.

Решением Кишиневского суда определено, что справки о неподкупности «не являются административным актом».

Об этом сообщил в соцсетях лидер партии «Наш дом - Молдова» Григорий Петренко, представив судебное решение об отказе суда рассматривать законность выданных Владимиру Плахотнюку и Илану Шору справок о неподкупности.

Петренко написал, что это было уже повторное рассмотрение иска партии. «Сейчас, во второй раз, суд в лице судьи Виктора Сырбу просто отказался рассматривать наш иск!!! Просто «se refuza in primirea cererii de chemare in judecata»! Аргумент: «certificatul de integritate nu constituie un act administrativ» («сертификат о неподкупности не является административным актом»), то есть его нельзя обжаловать в суде!», - подчеркнул Петренко.

В этой связи он задался вопросом: «если сертификат, выданный государственным органом, без предъявления которого нельзя участвовать в выборах, не является административным актом, то чем он тогда является?».

«Может быть это медицинская справка? Проездной в общественном транспорте? Туалетная бумага, не имеющая никакой юридической силы?  Что за решения принимает CNI, если их нельзя обжаловать в суде?», - подчеркнул Григорий Петренко, призвав к бойкоты предстоящих парламентских выборов, которые пройдут по правилам, утвержденным Плахотнюком и Додоном.

Ранее уже сообщалось, что партия «Наш дом - Молдова» потребовала в судебном порядке отменить решения Национального органа по неподкупности, после того, как обвиненный парламентом в серьезных проблемах с законом и неподкупностью олигарх Владимир Плахотнюк, а также осужденный по делу о краже миллиарда долларов Илан Шор получили справки о неподкупности.


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