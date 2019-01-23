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Ольга Бузова могла бы стать официальным представителем МИД России

Опубликовано : 24 январь 2019 г. 16:21 | Просмотров: 282 | Категория: Мир

Об этом заявил глава российской корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, предложив рассмотреть кандидатуру телеведущей Ольги Бузовой в качестве потенциальной замены Марии Захаровой.

Чубайс заявил это в интервью радио Business FM из Давоса, где он находится на Всемирном экономическом форуме, комментируя свою недавнюю онлайн-полемику с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Чубайс признался, что «восхищен мастерством» руководителя департамента информации и печати. Он посоветовал Захаровой продвигаться «дальше в этом направлении».

«Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», - заявил он в эфире Business FM, отметив, что говорит это абсолютно серьезно.

Как отметил Чубайс, «у Бузовой колоссальная поддержка, кажется, 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ». «Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», - добавил Чубайс.

Дискуссия Захаровой и Чубайса началась после того, как 16 января в ходе Гайдаровского форума глава «Роснано» заявил, что цены на электричество в России в два раза ниже, чем в среднем в мире, что приводит к негативному расходованию энергии. Также он назвал Россию бедной страной в статье «А теперь следите за руками», опубликованной на сайте радиостанции «Эхо Москвы» 17 января.

Захарова написала в соцсетях, что многие граждане действительно живут бедно, но причины этого стоит узнать у Чубайса, «десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности». Она назвала Россию богатейшей страной и посоветовала главе «Роснано» самому следить за своей работой.


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