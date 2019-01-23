Правительство Демпартии решило закрыть школы и детсады по всей стране ...

Вместо того, чтобы обеспечить своевременную расчистку дорог от снежных заносов, кабмин принял решение отменить занятия в школах и детсадах 25 января.

Решение об этом было принято в четверг премьер-министром Павлом Филипом на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Правительство приняло такое решение, несмотря на то, что ранее неоднократно сообщалось о том, что «правительство способно обеспечить жизнедеятельность страны».

Премьер-министр ничего не сообщил о том, что будут делать родители, которым не с кем будет оставить детей дома.

По прогнозам Государственной гидрометеослужбы, осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся до конца этой недели.