МЕНЮ
Twitter
﻿ 50
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.01.2019  

Янукович получил официальный статус уголовника

24.01.2019  

Правительство Демпартии решило закрыть школы и детсады по всей стране (TOP)

24.01.2019  

Ольга Бузова могла бы стать официальным представителем МИД России

24.01.2019  

Суд считает справки о неподкупности «филькиной грамотой»

24.01.2019  

Трампу отказано в выступлении в Конгрессе США

23.01.2019  

США признали лидера оппозиции новым главой Венесуэлы
все новости

Янукович получил официальный статус уголовника

Опубликовано : 24 январь 2019 г. 23:47 | Просмотров: 132 | Категория: Мир

Суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы, признав его виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

В то же время, суд отклонил обвинение по статье «пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы», которую также инкриминировали Януковичу.

Как сообщает «Украинская правда», судьи признали экс-президента невиновным по этой статье, поскольку не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Также суд постановил, что прокуратура не предоставила доказательств того, что Янукович действовал с целью изменения границ Украины. В его высказываниях суд не установил призывов к таким действиям.

В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича – как пособничество в этом.

«Его (Януковича – Ред.) наказание и исправление невозможны без изоляции от общества», – постановил суд.

Однако он не нашел оснований для применения самого тяжелого наказания – 15 лет, о которых просила прокуратура.

Также Янукович должен заплатить более 98 тысяч гривен (3500 долларов - Ред.) процессуальных издержек.

Также судьи назвали ложными заявления Януковича об определенных нападения на себя, об угрозе для русскоязычного населения после Революции достоинства и признаках гуманитарной катастрофы.

Приговор по делу Виктора Януковича состоял из 143 страниц.

Адвокаты Януковича уже объявили, что обжалуют решение о его заочном осуждении на 13 лет заключения по делу о государственной измене.

По мнению адвокатов, суд действовал в условиях давления со стороны государственной власти, и по отношению к стороне защиты тоже оказывалось давление в виде уголовных дел.

Сам Виктор Янукович находится в России, где скрывается с 2014 года.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Янукович получил официальный статус уголовника

Янукович получил официальный статус уголовника ...

Просмотров: 133
Ольга Бузова могла бы стать официальным представителем МИД России

Ольга Бузова могла бы стать официальным представителем МИД России ...

Просмотров: 389
Трампу отказано в выступлении в Конгрессе США

Трампу отказано в выступлении в Конгрессе США ...

Просмотров: 496
США признали лидера оппозиции новым главой Венесуэлы

США признали лидера оппозиции новым главой Венесуэлы ...

Просмотров: 548
Дмитрий Медведев раскритиковал деятельность Рогозина

Дмитрий Медведев раскритиковал деятельность Рогозина ...

Просмотров: 654
В России стремительно растут долги населения за газ

В России стремительно растут долги населения за газ ...

Просмотров: 280
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8878
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32009
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31748
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10516
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46462
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25568
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 21984
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20774
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17804
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 16597
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15788
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14390
ВЛАСТЬ
Правительство Демпартии решило закрыть школы и детсады по всей стране

Правительство Демпартии решило закрыть школы и детсады по всей стране

24.01.2019  Суд считает справки о неподкупности «филькиной грамотой»
23.01.2019  Глава Счетной палаты освободил кресло для бывшего «борца с коррупцией» от Демпартии Плахотнюка ?
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
ПАСЕ призвала Молдову принять закон, прямо угрожающий свободе Плахотнюка

ПАСЕ призвала Молдову принять закон, прямо угрожающий свободе Плахотнюка

17.01.2019  Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого
03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker