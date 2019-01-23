Янукович получил официальный статус уголовника ...

Суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы, признав его виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

В то же время, суд отклонил обвинение по статье «пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы», которую также инкриминировали Януковичу.

Как сообщает «Украинская правда», судьи признали экс-президента невиновным по этой статье, поскольку не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Также суд постановил, что прокуратура не предоставила доказательств того, что Янукович действовал с целью изменения границ Украины. В его высказываниях суд не установил призывов к таким действиям.

В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича – как пособничество в этом.

«Его (Януковича – Ред.) наказание и исправление невозможны без изоляции от общества», – постановил суд.

Однако он не нашел оснований для применения самого тяжелого наказания – 15 лет, о которых просила прокуратура.

Также Янукович должен заплатить более 98 тысяч гривен (3500 долларов - Ред.) процессуальных издержек.

Также судьи назвали ложными заявления Януковича об определенных нападения на себя, об угрозе для русскоязычного населения после Революции достоинства и признаках гуманитарной катастрофы.

Приговор по делу Виктора Януковича состоял из 143 страниц.

Адвокаты Януковича уже объявили, что обжалуют решение о его заочном осуждении на 13 лет заключения по делу о государственной измене.

По мнению адвокатов, суд действовал в условиях давления со стороны государственной власти, и по отношению к стороне защиты тоже оказывалось давление в виде уголовных дел.

Сам Виктор Янукович находится в России, где скрывается с 2014 года.