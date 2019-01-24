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Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Опубликовано : 25 январь 2019 г. 11:13 | Просмотров: 1383 | Категория: Власть

Премьер-министр Павел Филип объявил, что пенсии и зарплаты будут повышены только, если пенсионеры и бюджетники проголосуют за возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартию на предстоящих выборах.

Об этом премьер-министр заявил в ходе прошедшего в пятницу официального запуска избирательной кампании правящей Демпартии.

Выступая в ходе этой партийной акции, Филип, являющийся кандидатом в депутаты от этой партии, отметил, что ремонт дорог, повышение зарплат и пенсий будет возможным, «если граждане выберут Демпартию».

«Мы повысили зарплаты в среднем на 50%, а зарплаты и дальше будут повышены в Молдове, если граждане выберут Демпартию», - поставил условие бюджетникам премьер-министр Филип.

Это же условие было им выдвинуто и пенсионерам. «В общем, пенсии повышены почти на 50% и будут повышены, если… А вы уже знаете ответ: если граждане выберут Демпартию», - обратился к пенсионерам Павел Филип.

Несмотря на выдвинутые условия и еще не полученные голоса, Филип уверен, что его партия останется у власти и после выборов. «После выборов, потому как мы же и останемся у власти, мы установим и материальную помощь пенсионерам к Пасхе», - отметил Филип.

На период предвыборной кампании, премьер-министр Павел Филип не сложил свои полномочия, полностью пользуясь административным ресурсом правительства.


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