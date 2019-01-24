Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером ...

Дело бывшего президента Академии наук Георгий Дуки и его супруги - бывшего ректора университета Академии наук направлено в суд, подследственным запрещено покидать территорию Молдовы, а на их недвижимость наложен арест.

Уголовное расследование было проведено Антикоррупционной прокуратурой, установившей нанесение ущерба в особо крупных размерах в результате превышения полномочий и противоправных деяний, совершенных в период с 1 января 2011 года по 30 июня 2016 года.

По данным следствия, занимая руководящие должности в Академии наук и, соответственно, подведомственном ей университете, обладая полномочиями по управлению финансами и бухгалтерским учетом, подозреваемыми был совершен ряд нарушений, в результате которых государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму 929 536,67 леев.

В частности, действуя совместно в качестве руководителей учреждений и по совместительству – научных сотрудников, обвиняемые незаконно назначали себе более высокую заработную плату за свою административную и исследовательскую деятельность, нежели фактически отработанные дни, а также необоснованные премии и доплаты, часто находясь в служебных командировках за пределами страны и медицинских отпусках, что не указано в соответствующих ведомостях. Во время следствия в отношении подсудимых была назначена обеспечительная мера в виде запрета на выезд за пределы страны.

На принадлежащий обвиняемым дом, по распоряжению прокурора, был наложен арест, а также был подан гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

В случае, если суд признает их виновными в превышении своих полномочий и злоупотреблении служебным положением с причинением значительного ущерба государству, им может грозить штраф на сумму от 32.500 до 57.500 леев или лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет.

Ранее уже сообщалось, что супруги Дука находятся под следствием за получение незаконных зарплат, а также за то, что академик не задекларировал 17 банковских счетов, несколько земельных участков, а также акции в четырех компаниях.

Судя по всему, известные проблемы с финансированием науки не коснулись президента Академии наук. В своей бюджетной должности он оказался достаточно обеспеченным, владея элитной недвижимостью не только в Молдове, но и в Румынии.

Дука неоднократно был фигурантом журналистских расследований по делам о коррупции.

Георгий Дука был президентом Академии наук с 2004 года. До этого он был депутатом и министром экологии.