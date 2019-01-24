Партии Санду, Нэстасе, Плахотнюка и Додона договорились о сотрудничестве и об уважении друг друга на выборах ...

Оппозиционные и правящие партии подписались под Кодексом этики в предвыборной кампании, предусматривающем сотрудничество во имя уважения имиджа подписавших его конкурентов на выборах.

В частности, в Преамбуле, а также в тексте Кодекса этики отмечено, что подписанты «руководствуются необходимостью преодоления климата недоверия» между собой.

Более того, согласно ст.3 Кодекса, все его подписанты, включая противников правящей Демпартии, которую они считают «коррумпированной, бандитской, преступной партией», обязались «уважать достоинство участников избирательной кампании».

Кроме того, ст.7 разработанного Центризбиркомом документа устанавливает, что «Каждый подписант будет сотрудничать с другими подписантами для принятия мер по сохранению тайны голосования и обеспечения целостности избирательного процесса».

Кодекс чести был уже подписан правящей Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка, Партией социалистов Игоря Додона, а также заявившим о своей оппозиционности предвыборным блоком ACUM во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду.